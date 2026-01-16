Появились данные о задержанном по факту взрыва гранаты в российском центре подготовки МВД

В Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу о взрыве в центре МВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий») УК РФ.

По данным следствия, были получены данные о превышении одним из преподавателей Центра профессиональной подготовки регионального МВД должностных полномочий. 15 января в ходе планового занятия со слушателями он привел в боевое состояние учебно-имитационную гранату. В результате произошел взрыв и возгорание. Пострадали 20 человек.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По делу допрашиваются свидетели и назначены необходимые экспертизы. Также изымаются документы, имеющие значение для следствия.

