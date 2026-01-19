Германия пригрозила Трампу за пересечение красных линий

Вице-канцлер ФРГ Клингбайль: ЕС должен дать понять Трампу, что предел достигнут

Заявления президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам, а также введение 10-процентных тарифов против европейских государств, стали красной линией для Европейского союза (ЕС). С таким заявлением выступил вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль, передает Bloomberg.

«Мы постоянно сталкиваемся с новыми провокациями и новым антагонизмом, к которым стремится президент Трамп, и здесь мы, европейцы, должны ясно дать понять, что предел достигнут», — сказал политик.

Клингбайль указал, что в распоряжении Евросоюза уже существует законодательно закрепленный набор инструментов, позволяющих реагировать на подобный «экономический шантаж». По его мнению, европейским странам следует рассмотреть возможность их применения.

17 января Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин против ряда стран Европейского союза в качестве меры из-за ситуации вокруг Гренландии. Тарифы затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также Великобританию и Норвегию, не входящие в ЕС.