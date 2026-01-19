Глава Верховного суда раскрыл подробности развития судебной системы в России

Краснов: Кадровые перемены в судебной системе направлены на улучшение работы

Кадровые изменения на некоторых значимых должностях в судбеной системе России направлены на повышение эффективности работы. О реформах в судебной системе России рассказал председатель Верховного суда (ВС) Игорь Краснов в интервью изданию «Коммерсантъ».

По данным издания, среди прочего планируется повысить доходы судей и работников системы.

По словам Краснова, региональные судьи будут повышать уровень благодаря стажировки в ВС, на которых они будут не только исправлять ошибки нижестоящих судов, но и создавать правовые прецеденты. Он отметил, что такая практика, послужит установлению единых подходов к правоприменению.

Глава ВС России рассказал и о кадровых перестановках на некоторых значимых должностях в российской судебной системе. Он объяснил, что они мотивированы стремлением к повышению эффективности ее работы и не означают утраты преемственности. Председатель Верховного суда комментирую назначение нового гендиректора Судебного департамента, главы Совета судей России и начальников ряда управлений Верховного суда подчеркнул, что все изменения носят комплексных характер.

«Судебная система — это живой организм», — заявил Краснов. «Она не может быть статичной», — сказал он. По словам главы ВС, кадровая политика напрямую зависит от изменений в структуре правовых отношений и цифровой трансформации различных сфер жизни.

Ранее сообщалось, что председатель Верховного суда России заявил, что реакция на коррупционные действия судей независимо от их уровня будет бескомпромиссной.