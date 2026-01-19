Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:53, 19 января 2026Забота о себе

Купившему одну секс-игрушку для разных партнерш мужчине дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vjacheslav_Kozyrev / Shutterstock / Fotodom

Мужчина купил одну секс-игрушку для разных партнерш и задался вопросом, насколько это этично. Совета он попросил в разделе Sex форума Reddit.

По словам мужчины, сделать так ему посоветовала новая партнерша. «Я всегда думал, что женщины сочтут подобный подход неприличным. Но она ответила, что просто нужно мыть игрушку и надевать на нее презерватив перед использованием. Теперь я купил вакуумный стимулятор с проникающей частью и иду на свидание с другой женщиной, но все еще не уверен, стоит ли поднимать эту тему с ней», — объяснил суть проблемы автор поста.

В комментариях ему посоветовали обязательно обсуждать эти границы отношений с каждой партнершей по отдельности.

Например, люди, привыкшие к моногамным отношениям, скорее всего, сочтут ваш подход более странным и непривлекательным, чем люди, состоящие в полигамных отношениях, секс-работницы или некоторые фетишистки. И я бы ни в коем случае не стал поднимать этот вопрос при первом сексуальном контакте. Если женщине для достижения оргазма нужна игрушка, она возьмет с собой свою

Imtryingforheckssakeпользователь Reddit
Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Еще один мужчина поделился своим способом решать эту проблему.

Моим правилом всегда было: если игрушка предназначена для наружного использования, то при надлежащей чистке и после обсуждения ее можно использовать с несколькими партнершами. Если же она проникающая, то предназначена только для конкретной пары

thelostdutchman68пользователь Reddit

При этом абсолютное большинство женщин подтвердили опасения автора поста.

Я бы сразу сбежала после такого предложения. Гадок и сам чужой предмет, и ваша уверенность, что такое можно предлагать. Хорошо, что вы открыты для экспериментов и что вы заботитесь о том, чтобы ваши партнерши были довольны. Просто так нельзя

Jay_Lockhartпользовательница Reddit

Ранее мужчины рассказали об особенностях женщин, открытых ими только после свадьбы. Для некоторых пользователей сюрпризом оказалось то, что плач для многих женщин — это способ справиться со стрессом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Изучили ситуацию и помахали рукой местным. Германия спешно вывела своих военных из Гренландии после угроз Трампа

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Служитель церкви тайно снимал на видео няню в ванной комнате

    Купившему одну секс-игрушку для разных партнерш мужчине дали совет

    На Западе оценили реакцию Каллас на заявление России о Гренландии

    Москвичам спрогнозировали комфортное купание на Крещение

    Германия придумала «значительный» ответ Трампу

    Обнаружено эффективное средство укрепления кожного барьера

    Белый дом и власти Калифорнии поспорят в суде из-за яиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok