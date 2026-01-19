Купившему одну секс-игрушку для разных партнерш мужчине дали совет

Мужчина купил одну секс-игрушку для разных партнерш и задался вопросом, насколько это этично. Совета он попросил в разделе Sex форума Reddit.

По словам мужчины, сделать так ему посоветовала новая партнерша. «Я всегда думал, что женщины сочтут подобный подход неприличным. Но она ответила, что просто нужно мыть игрушку и надевать на нее презерватив перед использованием. Теперь я купил вакуумный стимулятор с проникающей частью и иду на свидание с другой женщиной, но все еще не уверен, стоит ли поднимать эту тему с ней», — объяснил суть проблемы автор поста.

В комментариях ему посоветовали обязательно обсуждать эти границы отношений с каждой партнершей по отдельности.

Например, люди, привыкшие к моногамным отношениям, скорее всего, сочтут ваш подход более странным и непривлекательным, чем люди, состоящие в полигамных отношениях, секс-работницы или некоторые фетишистки. И я бы ни в коем случае не стал поднимать этот вопрос при первом сексуальном контакте. Если женщине для достижения оргазма нужна игрушка, она возьмет с собой свою Imtryingforheckssake пользователь Reddit

Еще один мужчина поделился своим способом решать эту проблему.

Моим правилом всегда было: если игрушка предназначена для наружного использования, то при надлежащей чистке и после обсуждения ее можно использовать с несколькими партнершами. Если же она проникающая, то предназначена только для конкретной пары thelostdutchman68 пользователь Reddit

При этом абсолютное большинство женщин подтвердили опасения автора поста.

Я бы сразу сбежала после такого предложения. Гадок и сам чужой предмет, и ваша уверенность, что такое можно предлагать. Хорошо, что вы открыты для экспериментов и что вы заботитесь о том, чтобы ваши партнерши были довольны. Просто так нельзя

Jay_Lockhart пользовательница Reddit

Ранее мужчины рассказали об особенностях женщин, открытых ими только после свадьбы. Для некоторых пользователей сюрпризом оказалось то, что плач для многих женщин — это способ справиться со стрессом.