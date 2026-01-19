Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:34, 19 января 2026Бывший СССР

Молдавия продала выход к Черному морю по цене двух Rolls-Royce

Profit: Румыния согласовала покупку молдавского Джурджулештского порта
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Джурджулештский порт

Джурджулештский порт. Фото: Spiridon Ion Cepleanu / Wikipedia

Румыния и Молдавия согласовали покупку Джурджулештского порта, единственного выхода Кишинева к Черному морю. Об этом сообщает молдавский телеканал Profit.

«Соглашение о купле-продаже, включая цену сделки, теперь будет подлежать утверждению общим собранием акционеров», — сказано в публикации.

Румынская госкомпания обязалась вложить не менее 28 миллионов долларов (два миллиарда рублей) в развитие инфраструктуры порта. Стоимость всей сделки — 62 миллиона долларов (почти пять миллиардов рублей). Telegram-канал «Sputnik Молдова 2.0» отмечает, что Молдавия продает выход к Черному морю по стоимости двух машин Rolls-Royce La Rose Noire Droptail.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье произошло резонансное убийство. 19-летний Имомали зарезал 18-летнего Илью после перепалки в автобусе

    Лишиться водительских прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году

    Российских резервистов начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их отправить на СВО

    Президент Болгарии уйдет в отставку

    Раскрыто влияние закона о запрете секса до брака на Бали на российских туристов

    Усман Нурмагомедов сделал прогноз на третий бой между Яном и Двалишвили

    Российские бойцы пошли на хитрость для празднования Крещения в зоне СВО

    Дерипаска предложил защищать Гренландию «полярными медведями»

    В России испытали огнеметную «Мальвину»

    Гоблин назвал покупающих iPhone людей дебилами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok