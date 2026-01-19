Реклама

20:47, 19 января 2026

Москвичи пожаловались на неработающие лифты в доме

Жильцы дома на юге Москвы пожаловались на неработающие лифты
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жители дома на юге Москвы пожаловались на неработающие в нем лифты. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Речь идет о доме, расположенном по адресу Варшавское шоссе, 141 — там сейчас нет ни одного исправно работающего лифта. По словам одного из жильцов, иногда он вынужден ждать подъемник по 10 минут. «Вчера передо мной десять человек в один лифт набились», — посетовал он. При этом, несмотря на перебои в работе, в управляющей компании лишь обещают починить лифты, не предпринимая при этом никаких действий.

По информации канала, жильцы дома намерены написать повторное обращение в управляющую компанию, чтобы добиться ремонта подъемников.

Ранее в подмосковном Видном лифт, внутри которого находились мать и пятилетний ребенок, рухнул и пролетел четыре этажа.

