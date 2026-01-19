Реклама

Мужчина очнулся после операции и заговорил на испанском

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Kunlanan Yarist / Shutterstock / Fotodom

Американец при выходе из-под наркоза начинал свободно общаться на языке, которым почти не владел до этого. Об этом сообщает Dangerous Minds.

33-летний Стивен Чейз, житель штата Юта, утверждает, что этот феномен начал проявляться у него с 19 лет. Он очнулся после проведенной под общей анестезией операции и заговорил на испанском. То же самое повторилось с ним и после следующей операции. Каждый раз после наркоза он около часа уверенно отвечает медсестрам на все вопросы по-испански, хотя в обычной жизни знает лишь несколько базовых фраз.

Медсестры говорят, что задают мне вопросы вроде "как вы себя чувствуете?" и "вам больно?" после пробуждения, и я отвечаю на них на испанском

Стивен Чейз

Он предполагает, что овладел языком в детстве, когда часто бывал в доме лучшего друга, чьи родители постоянно говорили по-испански. Хотя он тогда не понимал слов, мозг, вероятно, зафиксировал звучание языка. Теперь перед анестезией Чейз всегда предупреждает медперсонал о своей особенности, чтобы избежать недопонимания.

Этот редкий феномен, известный как синдром иностранного языка, обычно длится не более часа. Врачи связывают с временными изменениями в работе мозга после наркоза, травмы или сильного стресса.

Ранее сообщалось, что в Китае девушка забыла иностранный язык после странного приступа во время учебы. Ей провели операцию на мозге, после которой утраченный навык вернулся.

