Бывший СССР
11:05, 19 января 2026Бывший СССР

На Украине рассказали о разрыве между гражданами и военными

Pais: На Украине растет разрыв между гражданами и военными
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

На Украине на фоне усталости от конфликта растет разрыв между гражданами и военными. Об этом со ссылкой на представителей украинского гражданского общества и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает издание El Pais.

«Страна становится все менее единой; с годами изменения становятся значительными. Это усталость», — заявила изданию лейтенант ВСУ с позывным Ана Мария.

В качестве примера такой разобщенности, журналисты рассказали о протестах на юге Киева против строительства нового кладбища для украинских военных в селе Мархалевка. Несмотря на необходимость расширения территорий для захоронения бойцов, местные жители выступали против проекта, потому что здешний лес славился своими белыми грибами.

Ранее министр энергетики, бывший министр обороны страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции. По словам чиновника, самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве, Одесской области и прифронтовых общинах.

    На Украине рассказали о разрыве между гражданами и военными

