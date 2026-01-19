Politico: Странам Европы следует пойти на компромиссы в переговорах по Украине

Странам Европы следует пойти на компромиссы с Россией в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет аналитик Института ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин в комментарии Politico.

«Отказ от компромиссов, необходимых для достижения мира, станет для Европы серьезной упущенной возможностью. Компромиссное урегулирование все еще позволит Киеву в конечном итоге присоединиться к ЕС и продолжить значимое сотрудничество с Западом в области безопасности, разведки и оборонной промышленности», — пишет эксперт.

Он подчеркивает, что Стратегия национальной безопасности администрации президента США Дональда Трампа, несмотря на множество недостатков с точки зрения европейских стран, четко выражает желание, чтобы те самостоятельно обеспечивали безопасность на континенте. По его словам, прекращение украинского конфликта будет способствовать достижению этой цели, поскольку сделает очевидной вспомогательную роль США в обеспечении безопасности Украины.

Ранее стало известно, что часть чиновников в Европейском союзе считают неизбежным «политический развод» с США. Отмечается, что такое мнение у европейских официальных лиц сложилось из-за ситуации вокруг Гренландии.