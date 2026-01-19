НАТО удалила со своего сайта брифинг, оправдывавший бомбардировки Сербии

НАТО удалила со своего сайта стенограмму брифинга от 25 мая 1999 года с оправданием бомбардировок критической инфраструктуры Сербии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные архивного сервиса Wayback Machine.

Утверждается, что документ исчез в период между 13 ноября и 6 декабря прошлого года. В нем содержится призыв к президенту Югославии Слободану Милошевичу принять «пять условий НАТО» для прекращения бомбардировок.

«До тех пор, пока он этого не сделает, мы будем продолжать наносить удары по тем объектам, которые обеспечивают электроэнергией его вооруженные силы. Если это имеет гражданские последствия, это его проблема», — сказал пресс-секретарь НАТО Джейми Ши в 1999 году.

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что США делают с Венесуэлой то же самое, что НАТО в 1999 году с Югославией.