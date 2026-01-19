Реклама

Названа причина стремления Трампа к миру на Украине

Politico: Трамп добивается мира на Украине для перезагрузки отношений с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп стремится добиться мира на Украине, чтобы перезагрузить отношения между Вашингтоном и Москвой. Об этом в статье для Politico заявил аналитик Института ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин.

«Если Россия придет к выводу, что урегулирование конфликта на Украине путем переговоров стало невозможным, боевые действия будут продолжаться, несмотря ни на что. Возможно, до взаимного истощения сил, или, возможно, эскалация конфликта приведет к серьезной угрозе безопасности Европы», — написал он.

Пайкин подчеркивает, в любом случае политические условия больше не будут способствовать перезагрузке отношений между США и Россией. По мнению аналитика, именно поэтому Трамп, несмотря на неоднократные препятствия, по-прежнему полон решимости добиваться мира на Украине.

Ранее Пайкин заявил, что странам Европы следует пойти на компромиссы с Россией в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что отказ от них станет для Европы серьезной упущенной возможностью.

