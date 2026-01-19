Реклама

Экономика
02:27, 19 января 2026

Названа самая востребованная профессия в России в 2026 году

РИА: самой востребованной профессией в 2026 году будет сварщик
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Наиболее востребованными в 2026 году будут рабочие специальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

По оценкам 65 процентов работодателей, самыми дефицитными станут профессии сварщика или электрика. Вторую строчку занимают инженеры и технические специалисты (45 процентов), третью - врачи (35 процентов). Также востребованными будут IT-специалисты, учителя и работники сферы продаж.

Ранее сообщалось, что сварщики вошли в число самых высокооплачиваемых рабочих профессий. В отдельных регионах их средние зарплаты сопоставимы с доходами айтишников, а количество вакансий растет.

