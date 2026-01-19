Реклама

Экономика
16:09, 19 января 2026Экономика

В российском городе обрушилась крыша горнолыжного комплекса

В Новосибирске обрушилась крыша одного из зданий горнолыжного комплекса
Виктория Клабукова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Новосибирске рухнула крыша горнолыжного комплекса «Альбатрос». Об этом со ссылкой на начальника регионального управления МЧС сообщает «Прецедент ТВ».

Не выдержала кровля административного здания. Площадь разрушения, по оценкам спасателей, составляет 30 квадратных метров. Пострадавших в результате обвала нет. Как сообщили в ведомстве, на момент обрушения здание не эксплуатировалось.

Позднее в руководстве комплекса уточнили, что упал именно навес. Управляющий горнолыжного комплекса Денис Кузнецов не связывает с некачественной работой по уборке снега. По его словам, уборку на территории комплекса проводят регулярно, в том числе и на крышах.

Ранее стало известно о разрушении крыши Дома культуры в деревне Мусабай-Завод в Татарстане. Причиной обвала стал естественный износ конструкций, который ускорили длительное воздействие воды и птичьего помета.

