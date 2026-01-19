Реклама

Экономика
14:21, 19 января 2026Экономика

Российские военные заводы столкнулись с дефицитом кадров

Глава «Калашникова» Лушников пожаловался на дефицит кадров на предприятиях ОПК
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / РИА Новости

С дефицитом квалифицированных кадров, несмотря на постоянный мониторинг рынка труда, сталкиваются все российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников.

По его словам, отрасль все больше осознает глобальность проблемы, а также то, что стабильность в обеспечении персоналом может быть достигнута только за счет собственной кадровой подготовки.

Активно заниматься ей концерн начал в прошлом году. Стратегия включает в себя поиск будущих сотрудников со школы до университета. Для этого созданы академия «Калашников» и проект «Калашников Политех», в рамках которых проходит отбор талантливых молодых людей.

В дальнейшем их предполагается направить на целевое обучение в ведущих вузах России под кураторством «Калашникова». В ходе этого процесса они проходят практику на заводах компании, получают стипендию, а после окончания образования приходят работать на постоянной основе.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал, что в России на предприятиях ОПК работают около 3,8 миллиона человек. За последние три года их численность выросла на 800 тысяч.

