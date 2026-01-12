Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:15, 12 января 2026Экономика

Мантуров назвал число занятых в российском ОПК

Мантуров: В оборонно-промышленном комплексе работают около 3,8 миллиона россиян
Кирилл Луцюк

Фото: Пресс-служба Президента РФ / РИА Новости

В России около 3,8 миллиона жителей работают в сегменте оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Его процитировало ТАСС.

При этом 800 тысяч из этого количества удалось трудоустроить только за последние три года. Как отметил Мантуров, на предприятиях ОПК растет производительность труда, чего удалось достигнуть благодаря масштабному техническому перевооружению. Кроме того, за последние три года государство вложило в этот сектор большие деньги.

В октябре минувшего года Минпромторг России сообщал, что производительность труда в российском оборонно-промышленном комплексе за последние три года выросла на 40 процентов. Тогда же говорилось о том, что в условиях кадрового дефицита предстоит решить задачу увеличения производительности на 25 процентов.

По итогам 2024 года большую часть прироста объема промышленного производства обеспечили именно предприятия ОПК.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их оборона — две собачьи упряжки». В США заявили, что Дания незаконно оккупировала Гренландию. Что ответил Копенгаген?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Раскрыты личности изрезавших и сжегших друзей в Новый год двоих россиян

    В России спрогнозировали рост черного рынка алкоголя

    Мерц раскрыл договоренности США и Дании по Гренландии

    Украина атаковала объекты России умными авиабомбами

    Тарасова назвала причину дисквалификации Валиевой

    Фицо назвал способ для ЕС стать сильным в противостоянии с Россией и США

    В ЕС отреагировали на просьбу Украины выделить 800 миллиардов долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok