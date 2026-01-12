Мантуров назвал число занятых в российском ОПК

Мантуров: В оборонно-промышленном комплексе работают около 3,8 миллиона россиян

В России около 3,8 миллиона жителей работают в сегменте оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Его процитировало ТАСС.

При этом 800 тысяч из этого количества удалось трудоустроить только за последние три года. Как отметил Мантуров, на предприятиях ОПК растет производительность труда, чего удалось достигнуть благодаря масштабному техническому перевооружению. Кроме того, за последние три года государство вложило в этот сектор большие деньги.

В октябре минувшего года Минпромторг России сообщал, что производительность труда в российском оборонно-промышленном комплексе за последние три года выросла на 40 процентов. Тогда же говорилось о том, что в условиях кадрового дефицита предстоит решить задачу увеличения производительности на 25 процентов.

По итогам 2024 года большую часть прироста объема промышленного производства обеспечили именно предприятия ОПК.