Объявлен лучший европейский фильм 2025 года

Европейская киноакадемия назвала «Сентиментальную ценность» лучшим фильмом года

В Берлине прошла церемония вручения призов Европейской киноакадемии, ежегодно награждающей лучшие фильмы, снятые на континенте. Лучшей европейской кинолентой 2025-го была объявлена «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, сообщает официальный сайт премии.

Кроме того, «Сентиментальная ценность», история пожилого режиссера, который впервые за долгое время принимается за съемки фильма и параллельно пытается наладить отношения с взрослыми дочерьми, выиграла еще пять призов. Она победила в номинациях «Лучший европейский режиссер» (Йоаким Триер), «Лучший сценарий» (Триер и Эскил Фогт), «Лучший европейский актер» (Стеллан Скарсгард), «Лучшая европейская актриса» (Ренате Реинсве) и «Лучшая музыка» (Хания Рани).

Лауреатом еще пяти наград стала картина «Сират» Оливера Лаше. Ее наградили за работу оператора, художника-постановщика, монтажера, звукорежиссера и кастинг-директора.

Ранее «Сентиментальная ценность» стала лауреатом Гран-при Каннского фестиваля 2025 года. «Сират» на том же киносмотре был награжден призом жюри.