Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:09, 19 января 2026Культура

Объявлен лучший европейский фильм 2025 года

Европейская киноакадемия назвала «Сентиментальную ценность» лучшим фильмом года
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Кадр: фильм «Сентиментальная ценность»

В Берлине прошла церемония вручения призов Европейской киноакадемии, ежегодно награждающей лучшие фильмы, снятые на континенте. Лучшей европейской кинолентой 2025-го была объявлена «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, сообщает официальный сайт премии.

Кроме того, «Сентиментальная ценность», история пожилого режиссера, который впервые за долгое время принимается за съемки фильма и параллельно пытается наладить отношения с взрослыми дочерьми, выиграла еще пять призов. Она победила в номинациях «Лучший европейский режиссер» (Йоаким Триер), «Лучший сценарий» (Триер и Эскил Фогт), «Лучший европейский актер» (Стеллан Скарсгард), «Лучшая европейская актриса» (Ренате Реинсве) и «Лучшая музыка» (Хания Рани).

Лауреатом еще пяти наград стала картина «Сират» Оливера Лаше. Ее наградили за работу оператора, художника-постановщика, монтажера, звукорежиссера и кастинг-директора.

Ранее «Сентиментальная ценность» стала лауреатом Гран-при Каннского фестиваля 2025 года. «Сират» на том же киносмотре был награжден призом жюри.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай обратился с призывом к США из-за Гренландии

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Российский рынок автобусов обрушился

    70-летняя Ирина Хакамада снялась в купальнике

    На Украине рассказали о массированных ударах по Харькову

    Перспективы продаж китайских машин в России оценили

    В России возникли проблемы с ломом

    Трамп обиделся из-за Нобелевки и перестал думать о мире во всем мире

    В российской школе ученики заметили установленную в туалете камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok