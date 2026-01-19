Одной категории россиян рассказали об индексации пенсий

Депутат ГД Панеш: Работающим пенсионерам проиндексируют пенсию в 2026 году

В 2026 году будут индексированы страховые пенсии работающих пенсионеров. Об этом рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он подчеркнул, что факт работы не отменяет индексацию. Депутат ГД также напомнил о механизме перерасчета выплат при завершении трудовой деятельности. По его словам, в таком случае Социальный фонд России произведет перерасчет, включающий в себя все пропущенные индексации за предыдущие периоды. Повышенная сумма назначается со следующего месяца после месяца увольнения.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что летом 2026 года некоторых пенсионеров ждет повышение пенсионных выплат. Речь идет о тех пожилых людях, которые в 2025 году продолжали трудовую деятельность и за которых работодатели делали отчисления в Соцфонд. Помимо отчислений в Соцфонд обязательным условием является, чтобы пенсионер был трудоустроен официально.