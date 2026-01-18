Реклама

03:49, 18 января 2026Экономика

Некоторым пенсионерам повысят пенсию летом

Депутат Говырин: Работающим пенсионерам в августе повысят пенсию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Летом 2026 года некоторых пенсионеров ждет повышение пенсионных выплат. Речь идет о тех пожилых людях, которые в 2025 году продолжали трудовую деятельность и за которых работодатели делали отчисления в Соцфонд, пояснил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

Повышение произойдет автоматически в августе 2026 года. Помимо отчислений в Соцфонд обязательным условием является, чтобы пенсионер был трудоустроен официально. «Право на перерасчет возникает независимо от того, сколько человек проработал — месяц или полный год. Сам размер прибавки зависит и от периода, который человек работал в прошедшем», — добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что ошибки в трудовой книжке могут уменьшить пенсии россиян.

