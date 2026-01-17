Россиянам назвали одну способную уменьшить пенсию ошибку

Эксперт Подольская: Ошибки в трудовой книжке могут уменьшить пенсии россиян

Ошибки, допущенные в трудовой книжке, могут значительно уменьшить размер пенсионных выплат. Об этом россиян предупредила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, самыми частыми ошибками являются неточности в наименовании организации, отсутствие записи о переименовании работодателя, ошибки в датах приема на работу или неполные сведения.

«Если в трудовой книжке ошибки, соответствующие периоды работы могут быть не засчитаны в страховой стаж. В ряде случаев исправление возможно через текущего работодателя. Однако если работодатель ликвидирован или документы утрачены, вопрос нередко приходится решать в судебном порядке», — предуредила эксперт.

Подольская отметила, что распространенными ошибками являются и неточности в датах приема на работу (если фактическая дата начала работы отличается от даты заключения трудового договора). Бывает, что наименование должности не соответствует штатному расписанию. Помимо этого, могут быть внесены неполные сведения об изменениях личных данных сотрудника.

Ранее пенсионерам перечислили дополнительные выплаты от государства, которые они могут упустить, если лично не обратятся за их получением.