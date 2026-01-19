Охранник школы ударил ученика ножом в шею в российском регионе

В Дагестане охранник ударил ученика ножом в шею из-за снежка

В Дагестане началась проверка по факту нападения на подростка работником школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Во время мониторинга соцсетей была выявлена публикация о том, что на территории школы несовершеннолетнему причинили телесные повреждения. Ребенку потребовалась медицинская помощь, его удалось спасти. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как стало известно Telegram-каналу Mash Gor, ранение школьник получил после того, как попал снежком в охранника. Предварительно мужчина был пьян, разозлился на ученика и ударил его ножом в шею. Другие дети вызвали скорую.

