Открытое окно оставило без воды десятки домов в российском городе

В Красноярске десятки домов остались без воды из-за незакрытого окна в подвале

В Красноярске несколько десятков домов и детский сад остались без воды из-за незакрытого окна. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Kras Mash.

По информации источника, сотрудники управляющей компании забыли закрыть окно в подвал, в результате чего 30 метров трубопровода попросту замерзли. Известно, что в общей сложности по всему Красноярску — не только из-за открытых окон — перемерзло 25 участков.

В данный момент коммунальщики отогревают сети, чтобы вернуть воду на улицы Карбышева и Тотмина. Тем, кто проживает не в многоквартирных домах, специалисты порекомендовали всегда оставлять небольшую струйку воды, чтобы поток не останавливался.

Ранее в этот же день стало известно, что жители города Гуково и нескольких поселков Красносулинского района Ростовской области лишились воды на четыре дня.