Перспективы продаж китайских машин в России оценили

ТАСС: Доля новых китайских машин на российском авторынке опустится ниже 40 %

В 2026 году доля новых китайских машин структуре продаж российского авторынка продолжит сокращаться и упадет ниже 40 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитиков компании «Газпромбанк автолизинг».

Подобный расклад на внутреннем рынке может наметиться уже по итогам первого квартала, отметили эксперты. Такой динамике во многом поспособствует укрепление позиций локализованных брендов вроде TENET и Belgee. На этом фоне доминирование китайских брендов продолжит слабеть, полагают аналитики.

В январе-марте среднемесячные объемы продаж китайских легковушек в России с большой долей вероятности вряд ли превысят отметку в 35 тысяч единиц. На этом фоне их доля в структуре продаж на внутреннем авторынке может сократиться более чем на 11 процентных пунктов.

По итогам 2025 года доля «китайцев» в структуре реализации российского авторынка сократилась до 51 процента, добавили в компании. Это произошло на фоне общего подорожания машин, регулярного повышения утильсбора, жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и низкой доступности автозаймов для значительной части населения. В сложившихся реалиях, отметил глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, ожидать скорого оживления продаж авто в России не приходится. Если это и произойдет, то не раньше весны 2026 года, констатировал он.