Потребность в работниках упала в России до минимума

«Известия»: Число вакансий в России упало на 13 процентов

К концу последнего осеннего месяца прошлого года российские работодатели заявили о потребности в 1,6 миллиона работников, что оказалось на 13 процентов меньше, чем в 2024 году, когда речь шла о 1,8 миллиона. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Росстат.

Достигнутый в прошлом году результат оказался минимальным с 2019 года. По данным SuperJob, за год число вакансий снизилось на 12 процентов при одновременном росте количества резюме на 19 процентов.

Комментируя эту динамику, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая констатировала постепенное охлаждение рынка труда, которое, однако, идет медленнее, чем ожидалось.

Ранее сообщалось, что в 2025 году самой востребованной среди российских работодателей оказалась сфера торговли, в этой отрасли было наибольшее количество вакансий. В январе-сентябре число предложений о трудоустройстве в этой сфере оказалось на 16,2 процента больше, чем за тот же период 2024 года.