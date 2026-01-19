Реклама

19 января 2026

Премьер-министр Чехии высказался о желании ЕС возобновить диалог с Путиным

Премьер-министр Чехии Бабиш: ЕС слишком поздно захотел возобновить диалог с РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Лидеры стран Европы слишком поздно захотели возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью на YouTube-канале портала Mandiner.

По словам чешского политика, сейчас все больше людей говорят о необходимости проведения прямых переговоров Европы с Владимиром Путиным. «Вопрос лишь в том, не слишком ли поздно для этого», — отметил он.

Андрей Бабиш также подчеркнул, что шансов достигнуть мирового соглашения по Украине без участия президента США Дональда Трампа практически нет.

Ранее немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком, заявил, что ситуация вокруг США и Гренландии может восстановить отношения между Россией и странами Европейского союза (ЕС). По его мнению, притязания Дональда Трампа на Гренландию могут привести не к ослаблению ЕС, а к международной изоляции самих США.

