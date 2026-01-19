Реклама

Мир
21:03, 19 января 2026

Премьеру Чехии из-за Гренландии пришлось купить глобус

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что союзники по НАТО должны достичь соглашения по принадлежности Гренландии внутри альянса. Его цитирует чешская газета Lidové noviny.

«Чтобы лучше видеть, где находится Гренландия, я купил большой и красивый глобус», — поделился глава правительства.

Бабиш заметил, что российской баллистической ракете «Орешник» необходимо 26 минут, чтобы долететь до Белого дома, а над Гренландией она бы пролетела на 11-й минуте полета. Поэтому аргументы президента США Дональда Трампа «о Китае и России актуальны», добавил он.

«В общем, необходимо договариваться. А разные декларации ни к чему не приведут», — подчеркнул Бабиш.

Ранее глава МИД Дании, которой принадлежит Гренландия, Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген имеет свои красные линии, которые нельзя пересекать.

