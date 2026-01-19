В России взялись возвращать в воздух старые гражданские самолеты

«Известия»: Программу восстановления самолетов для гражданской авиации продлили

На фоне постепенного сокращения парка российских авиакомпаний власти продлили программу восстановления 12 возрастных лайнеров для нужд гражданской авиации. Об этом со ссылкой на данные госкорпорации «Ростех» сообщают «Известия».

Речь идет о 12 самолетах — это девять Ту-204-214, один Ан-148 и два Ил-96. Процесс стартовал еще в 2022 году, сейчас эксплуатируются десять бортов. Еще два старых Ту-204 передадут авиакомпаниям в течение ближайших двух лет.

Кроме того, в эксплуатацию могут вернуть еще два двухпалубных Boeing 747, прекративших полеты после банкротства авиакомпании «Трансаэро» десять лет назад. Эти самолеты менее экономичные, чем Boeing 777, но в условиях дефицита техники их использование оправданно. Эксперт по поставке сложных технических изделий ООО «Девайс Консалтинг» Антон Блик оценил стоимость работ по одному борту в миллиард рублей.

Авиаэксперт Андрей Патраков рассказал, что в России предел провозных мощностей был достигнут в 2024 году. Тогда средняя загрузка кресел превысила 96 процентов в летний период. С 2025-го наблюдается снижение пассажиропотока, и этот процесс непосредственно связан с тем, что парк доступных самолетов сокращается.

В свою очередь, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров указал, что российские авиакомпании задействуют все доступные самолеты, но каждый год приходится списывать по 2-3 процента воздушных судов, а новые взять неоткуда. По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, срок хранения самолетов не ограничен, и если профилактические работы выполняются в соответствии с регламентом, то проблем не возникнет.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что к 2030 году парк российских перевозчиков лишится 109 иностранных и 230 российских самолетов, то есть из строя выйдет треть имеющихся бортов.

В 2025 году в России построили один гражданский самолет — им стал Ту-214. В 2022 году предполагалось, что в 2025-м выпуск этой модели вырастет до 10 единиц в год, а в 2024-м планы сократились до четырех единиц. Современные самолеты, которые должны заменить иностранные лайнеры (SJ-100, МС-21, Ил-114-300) еще не сертифицированы.