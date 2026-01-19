Путин провел первое в 2026 году совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провел первое в 2026 году совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«У нас сегодня два вопроса. Один касается текущих вопросов в сфере безопасности, а второй — о нашем участии в строительстве многополярного мира и наших действиях в этой связи», — сказал глава государства.

Путин также обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой «представить свои соображения на этот счет».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует о дате оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. В 2025 году оглашение президентом послания Федеральному собранию не состоялось. Причину этого Песков не уточнил.