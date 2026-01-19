Раненый при ударе ВСУ россиянин не доехал до больницы из-за новой атаки

В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ехавший в больницу автомобиль, в котором находился тяжело раненый от удара другого дрона местный житель. О происшествии сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным губернатора, атаке подвергся частный дом в селе Отрадное. Находившийся внутри мужчина получил тяжелые ранения. Бойцы самообороны оперативно прибыли на место атаки и вывезли россиянина на автомобиле главы администрации сельского поселения, но по пути их машину атаковал FPV-дрон.

Пострадавшего без сознания перенесли в служебный автомобиль бойцов самообороны и продолжили движение до медицинского учреждения. Мужчина не доехал до больницы, спасти его не удалось.

Ранее стало известно о ракетном ударе ВСУ по Белгороду. По данным военкора Евгения Поддубного, системы противовоздушной обороны отражают налет на город.