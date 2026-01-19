Стало известно о ракетном ударе по столице российского региона

Военкор Поддубный сообщил о ракетном ударе по Белгороду

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по столице Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

«Враг атакует Белгород», — написал он, отметив, что системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают ракетный налет на город.

Какой-либо другой информации об атаке ВСУ на областной центр военный корреспондент не привел.

В ночь на Крещение, 19 января, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами 92 беспилотника ВСУ. Больше всего украинских дронов самолетного типа — 31 — было уничтожено над территорией Белгородской области.