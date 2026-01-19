Раскрыты риски для Долиной от затягивания передачи квартиры

Соловьев: Долина рискует репутацией из-за затягивания передачи квартиры

Затягивание передачи квартиры несет большие репутационные риски для российской певицы Ларисы Долиной. Об этом РИА Новости заявил заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

Как утверждает собеседник агентства, общественное восприятие ситуации вышло на критическую точку. «Дальнейшее чинение препятствий добросовестному приобретателю может существенно повысить репутационные риски для Долиной», — пояснил юрист.

Ранее стало известно, что покупательница квартиры Долиной в центре Москвы Полина Лурье решила выселить артистку из нее при помощи судебных приставов. До 19 января она может сделать это добровольно.