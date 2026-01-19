Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:55, 19 января 2026Культура

Режиссер культового фильма ужасов «Лепрекон» умер за несколько часов до дня рождения

Режиссер фильмов «Лепрекон» и «Румпельштильцхен» Марк Джонс умер в 72 года
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Кадр: David Kocher / YouTube

Режиссер Марк Джонс, известный по работе над культовыми фильмами ужасов 1990-х «Лепрекон» и «Румпельштильцхен», умер в возрасте 72 лет. Об этом со ссылкой на друзей постановщика сообщает Variety.

Джонс ушел из жизни 16 января после короткой госпитализации. Он не дожил всего несколько часов до своего 73-го дня рождения. В ближайшее время состоится церемония прощания с режиссером.

Самой известной работой Джонса был вышедший в 1993 году «Лепрекон» с Дженнифер Энистон и Уорвиком Дэвисом. История демонического карлика из ирландских легенд, убивающего претендентов на его золото, стала культовой классикой хорроров. Впоследствии на экраны вышли семь сиквелов «Лепрекона».

Кроме того, Джонс снял такие фильмы ужасов, как «Румпельштильцхен» и «Найтмэн». Как сценарист он работал над многими мультсериалами, включая «Розовую пантеру», «Команду А» и «Полицейскую академию».

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Китай обратился с призывом к США из-за Гренландии

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Российский рынок автобусов обрушился

    70-летняя Ирина Хакамада снялась в купальнике

    На Украине рассказали о массированных ударах по Харькову

    Перспективы продаж китайских машин в России оценили

    В России возникли проблемы с ломом

    Трамп обиделся из-за Нобелевки и перестал думать о мире во всем мире

    В российской школе ученики заметили установленную в туалете камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok