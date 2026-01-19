Реклама

20:29, 19 января 2026

Россия выразила соболезнования испанскому народу

МИД России выразил соболезнования народу Испании после столкновения поездов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Susana Vera / Getty Images

МИД России выразил соболезнования испанскому народу, а также близким жертв в связи со столкновением двух пассажирских поездов в Кордобе. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

«Российская сторона передает слова поддержки и утешения семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что следовавший по маршруту Малага — Мадрид пассажирский поезд сошел с рельсов и врезался во встречный поезд, выехав на соседний путь.

Жертвами катастрофы стали по меньшей мере 39 человек.

