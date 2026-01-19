Реклама

10:22, 19 января 2026

Число жертв крушения двух высокоскоростных поездов в Испании увеличилось

Число жертв в результате аварии поездов в Испании увеличилось до 39 человек
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leonardo Benassatto / Reuters

Число жертв в результате схода с рельсов двух высокоскоростных поездов в провинции Кордова в Испании выросло до 39 человек. Об этом сообщает испанское агентство EFE.

По информации источника издания El Mundo, машинист одного из пассажирских составов не выжил. Сообщается, что 170 человек, находившихся в поездах, получили незначительные травмы, 51 пострадавший получили травмы тяжелой степени, 75 пассажиров госпитализировали.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал аварию с двумя поездами странной. По его словам, происшествие случилось на участке железной дороги, который отремонтировали в мае 2025 года.

Информация о причинах аварии на данный момент отсутствует.

Ранее стало известно, что следовавший по маршруту Малага — Мадрид пассажирский поезд сошел с рельсов и врезался в другой поезд, выехав на соседний путь. В результате столкновения первые вагоны второго поезда вылетели с путей.

