Аварию с высокоскоростными поездами в Испании сочли «крайне странной»

Министр транспорта Испании Пуэнте назвал странным сход поездов с рельсов

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал крайне странной аварию с двумя высокоскоростными поездами. Его слова приводит портал NPR.

Он отметил, что авария произошла на ровном участке пути, который был отремонтирован в мае. Глава испанского ведомства добавил, что поезду, который сошел с рельсов, было менее четырех лет. Причины происшествия на данный момент неизвестны.

Уточняется, что следовавший по маршруту «Малага — Мадрид» поезд Freccia 1000 сошел с рельсов и выехал на соседний путь, врезавшись в головную часть другого поезда. В результате столкновения первые два вагона второго поезда вылетели с путей.

Крушение произошло в испанской провинции Кордова. Жертвами аварии стал как минимум 21 человек, около 100 пострадали, из них 25 получили серьезные ранения, их госпитализировали.