08:34, 19 января 2026Экономика

Россиян предупредили об опасности недостаточно влажных комнат

Роспотребнадзор: Нахождение в комнате с низкой влажностью опасно для глаз и носа
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Svetlana Khutornaia / Shutterstock / Fotodom

Длительное нахождение в комнатах с низкой влажностью воздуха зимой может вызывать ощущение сухости в носоглотке, рези в глазах, снижение внимания и работоспособности. Об опасности таких условий в помещении предупредили россиян в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

По санитарным нормам температура воздуха в жилых комнатах зимой должна достигать плюс 18-24 градусов Цельсия в зависимости от региона. А оптимальная относительная влажность в помещении находится в интервале 30-45 процентов в холодное время года, и в интервале 30-60 процентов в теплый период года.

«Длительное пребывание в помещении с недостаточной влажностью воздуха может привести к ощущению сухости в носоглотке, "рези" в глазах, снижению работоспособности и внимания, а также развитию простудных заболеваний», — рассказали в ведомстве.

Чтобы соблюсти рекомендованные параметры микроклимата, нужно убедиться в исправности систем вентиляции, регулярно проветривать помещения и обзавестись комнатными растениями.

Ранее россиян предупредили, что длительное нахождение новогодней елки в помещении может быть опасно для качества воздуха и здоровья людей. Причем речь идет как о натуральных, так и об искусственных праздничных деревьях.

