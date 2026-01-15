Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:47, 15 января 2026Экономика

Россиян призвали срочно избавиться от новогодних елок

Эксперт Гламаздин: Длительное нахождение новогодней елки в помещении опасно
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Длительное нахождение новогодней елки в помещении может быть опасно для качества воздуха и здоровья людей. Срочно избавиться от праздничных деревьев призвал россиян доктор ветеринарных наук директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин, пишет RT.

Причем речь идет как о натуральных, так и об искусственных елях, но риски будут отличаться. Живая ель, по словам эксперта, со временем высыхает и разрушается. Хвоя осыпается, а в воздух попадает огромное количество микрочастиц растительного происхождения, пыли и спор плесневых грибов.

«Особенно быстро плесень развивается в теплых и плохо проветриваемых помещениях, а также при регулярном увлажнении дерева», — подчеркнул Гламаздин. Вдыхание такого воздуха может спровоцировать аллергические реакции, раздражение слизистых, кашель и обострение хронических заболеваний дыхательных путей.

Кроме того, пересохшие елки становятся пожароопасными — они могут загореться даже от неисправной гирлянды. Есть и биологические риски — в живом дереве могут сохраниться насекомые и личинки, которые активизируются в тепле.

Искусственная елка тоже не безопасна. Со временем она накапливает на себе пыль, бытовые аллергены и микроорганизмы — особенно, если дерево хранят в разобранном виде, без чехла и не очищают.

«Пластик и синтетические материалы при длительном нахождении в теплом помещении и под воздействием света могут выделять летучие соединения, усиливая нагрузку на дыхательную систему. Отдельную опасность представляют старые или некачественные гирлянды: при длительной эксплуатации возрастает риск перегрева, повреждения проводки и короткого замыкания», — рассказал эксперт.

Лучше всего убрать новогоднюю елку в течение двух-трех недель после праздников. Такой подход сделает праздники и их атрибуты безопасными, заключил Гламаздин.

Ранее россиян предупредили, что за неправильно утилизированные натуральные елки можно получить штраф до 4000 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина оценил новое заявление Мерца о России

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Экстремальное похудение жены сына Бекхэма на фоне скандала с его семьей объяснили

    Нефтегазовые доходы России упали до минимума с 2020 года

    Турист заблудился и провел ночь в кишащих змеями джунглях в Таиланде

    Вооруженный огнеметом российский военный в бою вышел из себя и рассказал о последствиях

    Неизвестные взорвали бетонную урну в российском городе

    Россиян призвали не игнорировать кажущийся безобидным симптом после новогодних праздников

    На Западе неутешительно оценили конфликт Зеленского и Кличко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok