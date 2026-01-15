Россиян призвали срочно избавиться от новогодних елок

Эксперт Гламаздин: Длительное нахождение новогодней елки в помещении опасно

Длительное нахождение новогодней елки в помещении может быть опасно для качества воздуха и здоровья людей. Срочно избавиться от праздничных деревьев призвал россиян доктор ветеринарных наук директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин, пишет RT.

Причем речь идет как о натуральных, так и об искусственных елях, но риски будут отличаться. Живая ель, по словам эксперта, со временем высыхает и разрушается. Хвоя осыпается, а в воздух попадает огромное количество микрочастиц растительного происхождения, пыли и спор плесневых грибов.

«Особенно быстро плесень развивается в теплых и плохо проветриваемых помещениях, а также при регулярном увлажнении дерева», — подчеркнул Гламаздин. Вдыхание такого воздуха может спровоцировать аллергические реакции, раздражение слизистых, кашель и обострение хронических заболеваний дыхательных путей.

Кроме того, пересохшие елки становятся пожароопасными — они могут загореться даже от неисправной гирлянды. Есть и биологические риски — в живом дереве могут сохраниться насекомые и личинки, которые активизируются в тепле.

Искусственная елка тоже не безопасна. Со временем она накапливает на себе пыль, бытовые аллергены и микроорганизмы — особенно, если дерево хранят в разобранном виде, без чехла и не очищают.

«Пластик и синтетические материалы при длительном нахождении в теплом помещении и под воздействием света могут выделять летучие соединения, усиливая нагрузку на дыхательную систему. Отдельную опасность представляют старые или некачественные гирлянды: при длительной эксплуатации возрастает риск перегрева, повреждения проводки и короткого замыкания», — рассказал эксперт.

Лучше всего убрать новогоднюю елку в течение двух-трех недель после праздников. Такой подход сделает праздники и их атрибуты безопасными, заключил Гламаздин.

Ранее россиян предупредили, что за неправильно утилизированные натуральные елки можно получить штраф до 4000 рублей.