Россияне оказались в очереди в 40-градусный мороз возле купели на Крещение из-за ошибки

В Красноярске десятки людей оказались в очереди из-за сдвига крещенских купаний

В Красноярске десятки людей оказались в очереди в 40-градусный мороз возле купели на Крещение из-за ошибки. Как передает портал Ngs24.ru, это произошло

из-за сдвига купаний по времени.

Как утверждает издание, мэрия российского города анонсировала начало на 23:00, а по факту час продержала толпу на холоде. Священнослужителя, который освящал купель в центре Красноярска, не предупредили о том, что купания планируют начать раньше традиционного времени.

Представитель Красноярской епархии рассказал, что отец Роман случайно услышал то ли по радио, то ли по телевидению информацию о том, что его купель открывают в 23:00.

Некоторые горожане, не выдержав мороза, разворачивались и уходили. Другие отогревались в машинах.

В администрации города уверяли, что они прислали автобусы для горожан. По их словам, транспорт прибыл вовремя — к 23:00, к заранее обозначенному специальной комиссией месту.

Однако находившиеся в очереди признались, что ничего не знали об автобусах.

