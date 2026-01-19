Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:54, 19 января 2026Россия

Россияне оказались в очереди в 40-градусный мороз возле купели на Крещение из-за ошибки

В Красноярске десятки людей оказались в очереди из-за сдвига крещенских купаний
Майя Назарова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярске десятки людей оказались в очереди в 40-градусный мороз возле купели на Крещение из-за ошибки. Как передает портал Ngs24.ru, это произошло
из-за сдвига купаний по времени.

Как утверждает издание, мэрия российского города анонсировала начало на 23:00, а по факту час продержала толпу на холоде. Священнослужителя, который освящал купель в центре Красноярска, не предупредили о том, что купания планируют начать раньше традиционного времени.

Представитель Красноярской епархии рассказал, что отец Роман случайно услышал то ли по радио, то ли по телевидению информацию о том, что его купель открывают в 23:00.

Некоторые горожане, не выдержав мороза, разворачивались и уходили. Другие отогревались в машинах.

В администрации города уверяли, что они прислали автобусы для горожан. По их словам, транспорт прибыл вовремя — к 23:00, к заранее обозначенному специальной комиссией месту.

Однако находившиеся в очереди признались, что ничего не знали об автобусах.

Ранее в Подмосковье предлагали VIP-ретриты на крещенские купания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин получил от США приглашение войти в «Совет мира»

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    17 ветеранов СВО нашли работу в органах власти в российском регионе

    Двое россиян попались на использовании рабского труда на ферме

    Российский рынок электромобилей рухнул

    Премьер Норвегии высказался об обиде Трампа из-за Нобелевской премии

    Жители российского региона остались без воды на четыре дня

    Спецпредставитель Путина встретится с делегацией США на форуме в Давосе

    Apple раскритиковали из-за некачественной рекламы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok