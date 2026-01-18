Реклама

Из жизни
15:58, 18 января 2026Из жизни

Россиянам предложили VIP-ретриты на крещенские купания

Shot: В Подмосковье предлагают VIP-ретриты на крещенские купания
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россиянам предложили VIP-ретриты на крещенские купания в Подмосковье. Об этом стало известно Shot.

«В одном из ретрит-центров на Новой Риге предлагают гостям крещенские программы — энерготерапевты уверяют, что всех настигнет очищение, самопознание и обновление», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость обычного ретрита составляет 6,5 тысячи рублей. За эти деньги участникам предлагают ужин с фермерскими продуктами, церемонии окуривания, баню с купанием в снегу, хаммам, чайную церемонию, отдых под звуки ветра, телесную практику и ночное окунание в купели. Для выбравших VIP-тариф за 9 тысяч рублей плюсом идут киновечер, выступление поэта и музыканта, имя которого сохраняется в тайне. Наутро участников ретрита ждет завтрак, йога, консультация гуру и «круг силы».

Ранее замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что купание в ледяной воде на Крещение не смоет грехи и вредно без молитвы. Он напомнил, что грехи прощаются таинством покаяния, исповедью и причащением. Крещенские купания к ним не относятся.

