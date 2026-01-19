Реклама

17:56, 19 января 2026

Россияне поставили новый рекорд по визитам в одну страну Южной Азии

Российские туристы в 2025 году поставили новый рекорд по визитам в Непал
Алина Черненко

Фото: Stary Stary / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы в 2025 году поставили новый рекорд по визитам в Непал — показатель превысил 15 тысяч человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Посольства РФ в этой стране Южной Азии.

Уточняется, что, по сравнению с 2024 годом, число россиян в Непале выросло почти на 10 процентов, а с 2019 года — на 57 процентов. Представители дипведомства отметили вклад в это достижение сотрудников Совета по Туризму азиатского государства, а также положительную роль других госорганов и частного сектора.

«Расцениваем данный факт как еще одно подтверждение крепкой и искренней дружбы между народами двух стран», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в 2025 году россияне поставили исторический рекорд по поездкам в Таиланд. За указанный период королевство посетили 1,9 миллиона соотечественников.

