Экономика
19:40, 19 января 2026Экономика

Россиян предупредили об обнулении процентов по вкладам

Инвестор Сидоров: Досрочное закрытие вклада чревато полным обнулением процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россиянин, решивший закрыть банковский вклад досрочно, рискует столкнуться с почти полным обнулением начисленных процентов. Об этом заявил основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров. Его процитировали «Известия».

Он напомнил, что большинство российских банков в такой ситуации пересчитывают доход по ставке, которая в среднем составляет 0,01–0,1 процента. На практике, по словам Сидорова, это означает, что клиент кредитной организации получает лишь вложенную сумму.

«Например, если человек разместил 500 тысяч рублей на год под 15 процентов, то при досрочном снятии через десять месяцев он получит лишь около 500 рублей дохода вместо 75 тысяч рублей», — объяснил эксперт.

На случай же, если россиянину потребуется срочный доступ к деньгам, инвестор порекомендовал заранее выбирать продукты с опцией частичного снятия или льготного досрочного расторжения. Как правило, такие вклады предлагают ставку на 0,5-1 процентный пункт ниже. Впрочем, эта разница оправдана возможностью сохранить часть дохода и финансовую гибкость.

Ранее сообщалось, что сильнее всего в России упали ставки по коротким вкладам на три и шесть месяцев.

