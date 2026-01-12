Российские банки снизили ставки по некоторым вкладам

«Финуслуги»: Средняя ставка по вкладам на 3 месяца упала до 15,14 процента

По данным на 12 января 2026 года в России после снижения ключевой ставки средние ставки по вкладам уменьшились на 0,15-0,37 процентных пункта. Об этом «Ленте.ру» сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги».

По его информации, ставки по вкладам упали в 13 из 20 крупнейших кредитных организаций страны. Сильнее всего по коротким вкладам на три и шесть месяцев (по минус 0,37 процентных пункта). Как следствие, средняя ставка по вкладу со сроком на три месяца сократилась до 15,14 процента, а по полугодовым — до 14,37 процента. Что касается годовых вкладов, то по ним ставка достигла 13,25 процента.

Наименее высокие ставки в топ-20 банков России предлагают по трехлетним вкладам — 10,72 процента.

Ранее экономист Эльмира Асяева рассказала об ошибках, которые подстерегают вкладчиков на фоне снижения Банком России ключевой ставки. Она призвала их распределять средства между депозитами с разными сроками погашения. По ее мнению, такой подход позволит регулярно высвобождать часть средств без досрочного расторжения. Кроме того, экономист посоветовала сочетать вклады с фиксированной ставкой для стабильности и накопительные счета для оперативного доступа к средствам.