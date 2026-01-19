Российский пилот оценил решение вернуть в строй старые самолеты

Заслуженный пилот РФ Сытник: Рисков в возвращении в строй старых самолетов нет

Рисков в возвращении в строй старых самолетов для пассажирских авиаперевозок в России нет. Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

Он положительно оценил решение вернуть списанные авиасуда в эксплуатацию. «Ан-204, Ил-96 — это современные машины, незаслуженно забытые в России. Это те машины, которые даже половины ресурса не отработали», — рассказал пилот.

По его словам, данные типы авиасудов могли бы проработать еще два десятилетия. «Но увы, так случилось, что их поставили к забору под видом того, что они нерентабельны из-за большого расхода топлива», — заключил Сытник.

19 января стало известно, что российские авиакомпании расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока в 2026 году. Среди них девять бортов семейства Ту-204-214, один Ан-148 и два Ил-96.