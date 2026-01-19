Реклама

12:08, 19 января 2026

В России расконсервируют старые самолеты

В России расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока
Алина Черненко

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Российские авиакомпании расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока в 2026 году. Об этом сообщает газета «Известия».

Уточняется, что в рамках программы восстановления лайнеров для нужд гражданской авиации, продленной до 2027 года, собираются вернуть в эксплуатацию 12 воздушных судов разных типов. Среди них — девять самолетов семейства Ту-204-214, один Ан-148 и два Ил-96. По оценкам экспертов, им до 30 лет.

Как пишет издание, процесс идет с 2022 года и десять самолетов уже расконсервировали и передали заказчикам, в числе которых — авиакомпания Red Wings и другие перевозчики. В Ростехе рассказали, что еще два восстановленных Ту-204 планируют вернуть в эксплуатацию в 2026–2027 годах.

По данным источника, расконсервируют не только российские, но и иностранные воздушные суда. Так, в 2026–2027 годах может удвоиться количество двухпалубных Boeing 747, летающих на регулярных маршрутах. Например, авиакомпания «Россия» планирует добавить к двум действующим широкофюзеляжным лайнерам еще два — они достались перевозчику после банкротства «Трансаэро» в 2015–2016 годах.

Основатель сервиса безопасности полетов RunAvia авиаэксперт Андрей Патраков пояснил в беседе с журналистами, что восстановление законсервированных лайнеров — это попытка восполнить наметившийся дефицит техники. В 2024 году на фоне сокращения авиапарков был достигнут предел провозных мощностей, говорится в материале. Средняя загрузка кресел превысила 96 процентов в пиковый летний период и 75 процентов — в остальное время.

Ранее стало известно, что в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково восстановили работу иностранной техники, простаивавшей около двух лет. Сотрудникам российской воздушной гавани удалось вернуть к жизни машины для обработки самолетов от обледенения и трапы.

