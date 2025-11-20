Путешествия
В российском аэропорту «оживили» иностранную технику

В аэропорту Пулково восстановили работу простаивавшей иностранной техники
Алина Черненко

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково восстановили работу иностранной техники, простаивавшей около двух лет. Об этом заявил генеральный директор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев в интервью «Радио РБК».

Собеседник издания отметил, что сотрудникам российской воздушной гавани удалось «оживить» иностранные машины для обработки самолетов от обледенения и трапы. По словам Сергеева, «взламывать» IT-системы техники начали полтора года назад, и сейчас все работает очень хорошо. «Как ни странно, но подправленные "мозги" с русским характером лучше работают зимой», — заметил гендиректор Пулково.

Спикер добавил, что европейскую технику при необходимости можно добыть «окольными путями», однако она стала дороже на 40 процентов. Кроме того, на рынке появились и китайские аналоги, но в случае с ними специалистам нужно разобраться и понять, где промышленное производство, а где — «гаражная сборка».

Говоря об импортозамещении, Сергеев подчеркнул, что IT-оборудование в Пулково было заменено на отечественное почти полностью за год. Более того, в России уже создана собственная деайсинговая (обрабатывающая самолеты от обледенения) машина.

Ранее стало известно, что аэропорт Пулково захотели сделать пилотным полигоном для тестирования наземной беспилотной техники. В Минтрансе России рассказали, что «умная техника» позволит оптимизировать процессы и повысить безопасность работы.

