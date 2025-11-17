Пулково захотели сделать полигоном для тестирования беспилотников

Минтранс: Аэропорт Пулково может стать полигоном для тестов беспилотной техники

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге захотели сделать пилотным полигоном для тестирования наземной беспилотной техники. Такое заявление сделали в пресс-службе Минтранса России в Telegram-канале.

«В ходе встречи обсудили предварительную концепцию, по которой Пулково станет пилотным полигоном. "Умная техника" позволит оптимизировать процессы и повысить безопасность работы», — говорится в сообщении.

Концепцию проекта осбудили в ходе встречи заместителя министра транспорта Владимира Потешкина, представителей петербургской воздушной гавани и компании «Когнитив». Речь шла о внедрении беспилотных тягачей с целью повысить эффективность работы аэропорта.

Беспилотный тягач пранируют использовать для буксировки багажных тележек. Если опыт внедрения беспилотной техники в Пулково будет успешным, его хотят распространить и на другие аэропорты страны.

Ранее Минтранс решил внедрить новую программу транспортной безопасности в гражданской авиации. В ее рамках экипажи авиакомпаний и специалисты аэропортов будут обучены борьбе с авиаугрозами.