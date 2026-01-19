Реклама

Российский рынок электромобилей рухнул

Аналитик Целиков: В России обрушились продажи новых электрокаров
Марина Аверкина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

По итогам 2025 года в России значительно снизились продажи новых электромобилей. За год в нашей стране было зарегистрировано 12,5 тысячи электрокаров, что на 30 процентов хуже результата 2024 года, когда было продано 17,8 тысячи единиц. Актуальный объем рынка оказался даже меньше, чем в 2023 году (14,1 тысячи). Такие данные привел аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Первое место в рейтинге производителей по-прежнему занимает китайский бренд Zeekr, хотя его реализация за год резко сократилась — на 61 процент (до 3 тысяч машин). «В последние месяцы года Zeekr потерял лидерство, но по итогам года сохранил первую позицию», — отметил эксперт.

На втором месте оказался отечественный Evolute, реализовавший 1,8 тысячи электромобилей, что значит рост на 45 процентов в годовом сопоставлении.

Третье место занял калининградский «АмберАвто», который совершил заметный скачок в продажах во второй половине года. Итогом стало 1126 проданных электрокаров модели «A5». Однако в декабре объемы реализации бренда значительно снизились по сравнению с тремя предыдущими месяцами, что ставит под вопрос стабильность его будущих продаж, считает Целиков.

В пятерку лидеров также вошли Avatr с 978 проданными машинами и «Москвич», реализовавший 880 электромобилей. Аналитик подчеркнул, что успех «Москвича» обеспечен продажами модели «3е» корпоративным клиентам в Москве, тогда как интерес частных покупателей к автомобилю остается крайне низким.

Наблюдается рост популярности китайских BYD (843 единицы), Xiaomi (703) и Geely (463). Учитывая их успехи на рынке КНР, можно ожидать дальнейшего укрепления позиций этих брендов и в России, предположил эксперт.

Американская Tesla, еще несколько лет назад возглавлявшая рейтинг, оказалась лишь на девятой строчке с 449 зарегистрированными электрокарами. Это означает снижение показателей на 34 процента по сравнению с 2024 годом.

Замыкает десятку представитель группы GWM — марка Ora (374 единицы), которая покидает российский рынок. Практически все автомобили бренда, поставленные на учет в 2025 году, были выпущены в предыдущие годы.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесено предложение о введении в России права на бесплатное размещение автомобиля на платных парковках для многодетных семей.

