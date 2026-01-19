Самолет вылетел из аэропорта Европы без трех десятков ошеломленных пассажиров

Самолет Jet2 вылетел из аэропорта Манчестера в Аликанте без 35 пассажиров

Самолет авиакомпании Jet2 вылетел из аэропорта Европы без трех десятков ошеломленных пассажиров, которые остались ждать на лестнице. Подробностями истории поделилось издание The Manchester Evening News.

Уточняется, что инцидент произошел 19 января в воздушной гавани Манчестера, Великобритания. Люди, собиравшиеся в Аликанте, Испания, предъявили свои паспорта сотрудникам авиакомпании, и их посадочные талоны были отсканированы. После этого они простояли на лестничной площадке до 40 минут, не понимая, что происходит.

Как пишет источник, пассажиры были уверены, сотрудник аэропорта откроет двери, чтобы впустить их на трап, ведущий к самолету, или в автобус, однако этого не произошло, и лайнер взлетел без них. Авиакомпания принесла извинения клиентам и заявила, что проводит расследование инцидента в срочном порядке.

Один из пассажиров, Мэтт из Дентона, признался, что сотрудники Jet2 описали произошедшее словами «такого раньше никогда не случалось». Ему и другим не улетевшим дали ваучер на 10 фунтов стерлингов (около 1 тысячи рублей).

Ранее российская авиакомпания забыла слепого пассажира в аэропорту Ижевска. Мужчина провел в зале ожидания четыре часа.

