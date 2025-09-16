Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:03, 16 сентября 2025Путешествия

Авиакомпания забыла слепого россиянина в аэропорту

Сотрудники российской авиакомпании забыли в аэропорту Ижевска слепого пассажира
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская авиакомпания забыла слепого пассажира в аэропорту Ижевска. Об этом сообщает E1.

Житель Екатеринбурга Владимир Васкевич прилетел в город для выступления на форуме. В аэропорту его встретили и проводили в зал ожидания, где он провел четыре часа. Однако сотрудники авиаперевозчика не посадили его в самолет. В итоге екатеринбуржец опоздал на рейс.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Угощайтесь! Чем кормили в самолетах полвека назад
Угощайтесь!Чем кормили в самолетах полвека назад
23 июня 2018

Мужчине помогли дойти до службы безопасности, где выяснилось, что во время пересменки никто не передал о нем информацию. В качестве извинений туристу переоформили рейс и предложили провести еще восемь часов в зале воздушной гавани. Однако вскоре ему выделили место для сна.

Ранее авиакомпания SouthWest Airlines забыла двух слепых пассажирок в аэропорту Нового Орлеана. Женщин не предупредили о возможности улететь более ранним рейсом.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?

    Ценам на такси предсказали рост в четыре раза

    Лавров рассказал о стремлении России в отношении недружественных стран

    Чумаков поделился подробностями срочной операции на позвоночнике

    В Европе призвали изолировать одну страну

    Президент Латвии раскритиковал ПВО стран НАТО

    Лавров заявил об отсутствии представителей одной постсоветской страны на «Интервидении»

    ФБР раскрыло содержание переписки подозреваемого в убийстве активиста Кирка

    Авиакомпания забыла слепого россиянина в аэропорту

    Специалисты назвали неожиданный фактор защиты от рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости