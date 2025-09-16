Авиакомпания забыла слепого россиянина в аэропорту

Сотрудники российской авиакомпании забыли в аэропорту Ижевска слепого пассажира

Российская авиакомпания забыла слепого пассажира в аэропорту Ижевска. Об этом сообщает E1.

Житель Екатеринбурга Владимир Васкевич прилетел в город для выступления на форуме. В аэропорту его встретили и проводили в зал ожидания, где он провел четыре часа. Однако сотрудники авиаперевозчика не посадили его в самолет. В итоге екатеринбуржец опоздал на рейс.

Мужчине помогли дойти до службы безопасности, где выяснилось, что во время пересменки никто не передал о нем информацию. В качестве извинений туристу переоформили рейс и предложили провести еще восемь часов в зале воздушной гавани. Однако вскоре ему выделили место для сна.

Ранее авиакомпания SouthWest Airlines забыла двух слепых пассажирок в аэропорту Нового Орлеана. Женщин не предупредили о возможности улететь более ранним рейсом.