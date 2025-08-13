Авиакомпания забыла слепых пассажирок в аэропорту

People: Авиакомпания SouthWest Airlines забыла слепых пассажирок в аэропорту

Авиакомпания SouthWest Airlines забыла двух слепых пассажирок в аэропорту Нового Орлеана — их не предупредили о возможности улететь более ранним рейсом. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 14 июля, но известно о нем стало только 13 августа. Незрячие подруги Камилла Тейт и Шерри Брун прождали в аэропорту свой рейс из американского штата Луизиана во Флориду почти пять часов из-за задержки.

Когда они наконец сели в самолет, оказалось, что они были единственными пассажирами, которые прождали пять часов — остальных перенаправили на более ранний рейс. «Мы были единственными людьми на этом рейсе, потому что о нас забыли», — сказала Брун.

Она добавила, что авиакомпании SouthWest Airlines необходимо пересмотреть политику работы с пассажирами, нуждающимися в дополнительной помощи. Перевозчик, в свою очередь, назвал обвинения в том, что женщин забыли, ложными. По информации компании, ее сотрудники пытались найти Тейт и Брун, но безуспешно. При этом сами туристки заметили, что сидели у первоначального выхода на посадку.

В пресс-службе SouthWest Airlines добавили, что пассажиркам выплатили 100 долларов (около 8 тысяч рублей) в качестве компенсации за долгое ожидание рейса.

Ранее российскую авиакомпанию S7 обязали выплатить почти 200 тысяч рублей за плохое обращение с пассажиром-инвалидом. Он вместе с семьей прождал специальную машину для транспортировки на борт до конца посадки, однако автомобиль приехал с опозданием.