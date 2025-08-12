Российскую авиакомпанию обязали выплатить 200 тысяч рублей за плохое обращение с инвалидом

S7 обязали выплатить 200 тысяч рублей за плохое обращение с пассажиром-инвалидом

Российскую авиакомпанию S7 обязали выплатить почти 200 тысяч рублей за плохое обращение с пассажиром-инвалидом. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Инцидент произошел в аэропорту Новосибирска. Любомира М. вместе с маломобильным отцом и дочерью должны были лететь в Якутск. Семья прошла регистрацию, но на рейс не попала — они прождали специальную машину для транспортировки отца на борт до конца посадки, однако автомобиль приехал с опозданием.

Любомира запросила у авиакомпании посадку на следующий рейс до Якутска. Перевозчик предложил ей на следующий день полететь с пересадкой в Красноярске.

Семья согласилась на эти условия, однако ситуация повторилась. Специальный транспорт вновь не приехал вовремя. Пассажирка была вынуждена купить билеты себе и членам семьи до Читы, откуда ей удалось добраться до родного Якутска.

Любомира подала иск к авиаперевозчику в июле 2025 года, однако ее претензии, согласно данным судебного решения, не были рассмотрены. Она потребовала возмещения 108 тысяч рублей за билеты и 100 тысяч рублей — в качестве моральной компенсации. Якутский городской суд признал действия компании нарушением и постановил, что S7 должна возместить семье убытки, выплатить штраф и моральную компенсацию, сумму которой сократили в пять раз — до 20 тысяч рублей.

